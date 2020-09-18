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Emniyet ekipleri, Ayasofya’da korona virüse karşı broşür dağıttı
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLAN AYASOFYA’DA 'KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE YAPILMASI GEREKENLER'İN YAZDIĞI BROŞÜRÜ VATANDAŞLARA DAĞITTI.
Genel 18.09.2020, 13:12
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya’da ’Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler’in yazdığı broşürü vatandaşlara dağıttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 86 yıl sonra ibadete açılan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ayasofya’da uyarı amacıyla broşür dağıttı. “Yeni Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler” başlıklı broşürü vatandaşlara dağıtan ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.
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