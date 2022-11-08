Emlak uzmanlarının gözü sosyal konut kuralarında

Türkiye tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için kura çekimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 il için TOKİ kura çekimi müjdesi verdi. Kurum, 5 milyonu aşkın geçerli başvurunun olduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi için milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Öte yandan, emlak uzmanları projenin emlak piyasasına yeni bir soluk geçireceğini söyledi. Emlak piyasasının kurallarının yeniden belirleneceğini söyleyen Emlak Uzmanı Cahit Eftekin, “Emlak piyasasında ben yaptım oldu devri kapanıyor. Yeni projelerin kısım kısım devreye alınması ile artık satıcıların ve ev sahiplerinin keyiflerine göre fiyat belirleme devri kapanacak. Emlak satmak ve kiralamak isteyenler gerçek değer ne ise onun üzerinden işlem yapmak zorunda kalacaklar” şeklinde açıklama yaptı.