banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Emlak Katılım'dan Türkiye'nin "ilk yeşil sukuk" ihracı

- Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar:- "10 Kasım'da Özel Fon Havuzu üzerinden ihracını gerçekleştirmiş olduğumuz 371 gün vadeli, yaklaşık 52 milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk ihracı, bankamızın sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ilk ihraç olması açısından da önem arz etmektedir"

Genel 11.11.2021, 11:59
Emlak Katılım'dan Türkiye'nin

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, katılım finans prensiplerine uygun olarak piyasaya sunduğu yenilikçi sukuk modellerine bir yenisini daha ekleyerek Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Emlak Katılım açıklamasına göre, Nisan 2020’den bu yana 15 milyar TL'nin üzerinde kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirerek sukuk piyasasına hızlı giriş yapan banka, 8-9 Kasım tarihlerinde talep toplamasını yaptığı, Katılım Bankacılığı'na özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını yaptı. Emlak Katılım, yeşil sukuk ihracı ile karbon emisyonu azaltımına yıllık yaklaşık iki bin tonluk katkı sağlamış oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen eden Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere dünyada örneği olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini Türkiye'de hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, "Türkiye’nin öncü, genç ve yenilikçi katılım bankası olarak, sürdürülebilir yatırımları destekleyen, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda tasarladığımız ve 10 Kasım'da Özel Fon Havuzu üzerinden ihracını gerçekleştirmiş olduğumuz 371 gün vadeli, yaklaşık 52 milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk ihracı, bankamızın sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ilk ihraç olması açısından da önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

İhraç öncesinde yatırımcılar için "Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk Kılavuzu"nun hazırlandığını aktaran Bayraktar, "Bu kılavuz, çevresel fonlama ilkeleri konusunda önemli bir mihenk taşı olarak kabul edilen ve Türkiye’de de kabul gören uluslararası standart olan Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği’nin (ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri, İslam Kalkınma Bankası’nın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ve benzeri uluslararası sürdürülebilir finansman çerçeveleri baz alınarak geliştirilmiştir. Yeşil sukuk ihracından sağlanan fon, Özel Fon Havuzu'nda yer alan iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projelerin finansmanında kullanılmıştır. Bu kapsamda havuzda yer alan yeşil projelerin nicel etkilerine yönelik bağımsız bir değerleme firmasından da ikinci taraf görüşü aldık. Buna göre, yeşil sukuk ihracına konu olan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden projelerin finansmanı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık iki bin ton katkı sağlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Fon Havuzu'nda yer alan projelerin bankanın diğer katılma hesaplarından ayrıştırılmış bir şekilde ayrı muhasebe kayıtlarında takip edildiğini ve BDDK’ya raporlandığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeşil sukuk ihracına dayanak olan Özel Fon Havuzu'na konu projelerden sağlanan nakit akışları da bankamızın katılma hesaplarından ayrıştırılmış olarak şeffaf ve profesyonel bir şekilde yönetilip, raporlanmaktadır. Dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Havuzu'nun getirisini 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden yatırımcılara dağıtıyor olacağız. İklim değişikliğinin neden olduğu yangın, sel, kuraklık gibi çevre felaketlerinin ekonomiler ve dolayısıyla finansal piyasalar üzerindeki tahrip edici etkisiyle mücadele etmek üzere yeşil/sürdürülebilir finansman araçlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda sektöre birtakım teşviklerin getirilmesi elzemdir. Bu bilinçle geliştirmiş olduğumuz yeşil sukuk yapısının hem bu amaca hizmet etmesi hem de ortaklık esaslı olması, katılım finans sisteminin özüne hitap eden bir sukuk yapısı olması açısından örnek teşkil etmektedir. Gelecek dönemde de katılım finans prensiplerine uygun inovatif sermaye piyasası araçlarını piyasaya sunmaya ve sektörde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz."

#Emlak Katılım #Yeşil Sukuk
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6