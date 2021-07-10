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Eminönü’nde yoğunluk havadan görüntülendi

Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilerek Eminönü’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Alanda oluşan trafik ve kalabalık havadan drone ile görüntülendi.

Genel 10.07.2021, 14:55
Eminönü’nde yoğunluk havadan görüntülendi
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Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilerek Eminönü’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Alanda oluşan trafik ve kalabalık havadan drone ile görüntülendi.

Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilen çok sayıda vatandaş cumartesi günü Eminönü’ne geldi. Alanda oluşan kalabalık ve trafik havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
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