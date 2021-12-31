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Eminönü’nde yılbaşı alışverişi yoğunluğu

İstanbul Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı. Esnaf, kuru yemiş fiyatlarında yılbaşı indirimi olduğunu ifade ederken, vatandaşlar fiyatları yüksek buldu. Yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.

Genel 31.12.2021, 16:45 31.12.2021, 18:18
Eminönü’nde yılbaşı alışverişi yoğunluğu

İstanbul Eminönü’nde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı. Esnaf, kuru yemiş fiyatlarında yılbaşı indirimi olduğunu ifade ederken, vatandaşlar fiyatları yüksek buldu. Yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.

Yılbaşı alışverişinin vazgeçilmez noktalarından Eminönü’nde, son günde de yoğunluk yaşandı. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyen vatandaşlar, tercihini kuru yemiş ve lokumdan yana kullandı. Çarşı esnafı pandemiden dolayı geçen seneye göre satışların arttığını söylese de yoğunluktan memnun kalmadı. Vatandaşlar ise indirimli olduğu söylenen fiyatları yüksek buldu. Tezgah önlerinin tıklım tıklım dolduğu Eminönü çarşısı havadan görüntülendi.

"Yılbaşında evdeyiz"

Alışverişini yapan Nezihat Yılmaz, “Biraz kahve aldım. Biraz da lokum alacağım. Lokumun kilosu 30-35 lira. Kademe kademe değişiyor. Yılbaşında evdeyiz” dedi.

“İstediğimiz satışları yapamıyoruz”

Geçen seneye göre satışların daha fazla olduğunu ifade eden Gökhan Sümen, “Geçen sene hiç yoktu. Bu sene var ama istediğimiz satışı şu an için yapamıyoruz. Fiyatlarda düşüş olmasına rağmen rağbet yok. Fiyatlar iyi. Lokum, 28 liradan başlıyor. Antep fıstıklı çeşitlerimiz 65 TL. Yılbaşında millet alsın diye fiyatlar 35 liradan düştü. Kuru yemişlerde de fiyatlarımız indirimli. İstediğimiz satışları yapamıyoruz” diye konuştu.

“Geçen seneye göre güzel”

Yoğunluğun olduğunu dile getiren Ahmet Akbulut, “Pandemiye göre biraz yoğunluk var. Geçen seneye göre güzel. Geçen sene ölü gibiydi. Özellikle fiyatlar düştüğü için karışık çerez satılıyor. Badem, fındık, antep fıstığı var. Kilosu 140 lira. 200 liradan düştü. Lokum 35 liradan 28 liraya düştü. Çeşitler var. Karışık kuru yemiş 50 liradan başlıyor. 4 çeşit 140 lira” şeklinde konuştu.

“Bugün baya kalabalık”

Yılbaşı alışverişini tamamlayan Faruk Arslanca, “Çerez, lokum ve kahve aldım. Akşam çoluk çocuk, anne, baba evdeyiz. Bugün baya kalabalık” dedi.

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