Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayı arifesinde Eminönü’nde alışveriş telaşı yaşandı. Bu gece ilk sahura kalkacak olan İstanbulluların, Eminönü’ndeki alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ramazan arifesinde mega kentin sembol noktalarından biri olan Eminönü’nde alışveriş telaşı yaşandı. Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü’ne gelen vatandaşlar peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma aldı. Bazı vatandaşlar fiyatların normal olduğunu söyledi. Fransa’dan geldiğini söyleyen gurbetçi Furkan Solmaz ise oradaki ürünlerin Türkiye’deki gibi kaliteli olmadığını dile getirerek, "Bizim orada bu kadar sosyal faaliyetler bulunmuyor. Burada Ramazan heyecanı daha çok heyecan yaşanıyor" diye konuştu.

Yoldan geçen bazı vatandaşlara peynir ikram eden Erdal Yusufoğlu, "Eski kaşarın fiyatı 185 lira. Böyle devam ediyor. 3-4 aydır zam yok" dedi.

Başka bir esnaf ise problem olmadığını söyleyerek, "Bir hafta 10 gündür güzel hareketlilik var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Emiönü’nde yaşanan Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi.