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Eminönü’nde bayram öncesi hareketlilik

KURBAN BAYRAMI’NA SAYILI GÜNLER KALA EMİNÖNÜ’NDE ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI. ÖZELLİKLE BAYRAMLIK ŞEKER VE KAHVALTILIK ALIŞVERİŞİ YAPMAK İÇİN MISIR ÇARŞISI’NA AKIN EDEN VATANDAŞLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU. ÇARŞININ İÇİNDE VE DIŞINDA YAŞANAN YOĞUNLUK, DRONE KAMERASINA DA YANSIDI.

Genel 28.07.2020, 16:31
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Eminönü’nde bayram öncesi hareketlilik

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Özellikle bayramlık şeker ve kahvaltılık alışverişi yapmak için Mısır Çarşısı’na akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çarşının içinde ve dışında yaşanan yoğunluk, drone kamerasına da yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Fakat normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Kurban Bayramı’nda böyle bir kısıtlamanın getirilmesinin söz konusu olmadığı açıklandı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram alışverişlerinin simgesi olan mekanlardan Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar misafirlerine en güzel çikolata ve şekerleri almak için çarşıya akın etti. Pandemi döneminde uzun süre kepenk kapatan esnaf satışlarının durgunluğundan yakınırken, vatandaşlar ise fiyatların dükkandan dükkana değiştiğini söyledi. Yaşanan bu yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği fakat maske kullandıkları görüldü.

“Normalde biz bu zamanlarda şeker yetiştiremezdik”

Normalde bayram öncesi şeker ve çikolata yetiştiremediklerini, şu an ise satışlarda durgunluk olduğunu söyleyen bir esnaf, “Hiç bayram hareketliliği diye bir şey yok. Normalde biz bu zamanlarda şeker yetiştiremezdik. Bu bayram hiçbir şey yok. Korona virüs çok etkiledi. Ticaretin kalbi burası gördüğünüz gibi tüm esnaf dışarıda oturuyor. Her üründe olduğu gibi şeker ve çikolatalarda da fiyat artışı var. Elimizden geldiğince fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz” dedi.

“Fiyatlarda bazı yerlerde artış var ama genel olarak normal”

Pandemiden dolayı bayramın alışıldığın dışında geçeceğini belirten Serdar Karahan, “Antalya’ya gideceğim kahve lokum aldım. Pandemiden dolayı herkes için zor bir bayram geçecek. İnşallah milletimiz için her şey hayırlı olur. Fiyatlarda bazı yerlerde artış var ama genel olarak normal” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’e gideceğim dünürlerime lokum bakıyorum”

Gaziantep’e gideceği için akrabalarına lokum almaya geldiğini söyleyen bir vatandaş, “İnşallah virüsten biran önce kurtuluruz da rahat bir nefes alırız şu maske ile dolaşmak o kadar zor ki çok etkiliyor. Gaziantep’e gideceğim dünürlerime lokum alacağım” şeklinde konuştu.

“Şeker ve çikolatalarda hareketlilik var”

Eminönü’nde esnaf olduğunu söyleyen Kürşat Sezgin ise “Satışlar biraz durgun ama bayram öncesi şeker ve çikolatalarda hareketlilik var. Onun dışında piyasa durgun. En çok bayram şekeri ve küçük çikolatalardan alıyorlar. Özellikle kolonyada fiyatlar çok arttı. Çikolatalarda öyle bir artış yok” diye konuştu.

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