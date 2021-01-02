Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı açıldı

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmın resmi açılışı bugün gerçekleştirildi. 10 gün ücretsiz hizmet verecek hat, 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kasım 2016’da başlattığı 10,10 kilometrelik T5 Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılıyor. Tramvayın resmi açılışı, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Hat 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek.

“Görüyorsunuz Haliç çok tartışılıyor”

Açılışta konuşan Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak. Sirkeci’den Alibeyköy’e bu bölgenin insanlarına taşıdığı kadar, bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da hizmet verecek. Biz Haliç’in güney tarafında seyahat eden bu tramvayla orada oluşan müzeleri ve etkinlik alanlarını buluşturuyoruz. Görüyorsunuz Haliç çok tartışılıyor. Biz Haliç’i hayata kazandırdık. Sadece Eminönü Alibeyköy hattıyla değil. Bu hattın yanı sıra 3.1 milyon metrekarelik yeşil alanın yeniden tasarımı ile beraber imalatına başladık. Sadece bu bölgenin değil karşı bölgenin de tasarımda başladık” dedi.

“Kendi ülkemizde huzur içinde ve kavgasız yaşamak istiyoruz”

Ülkenin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde huzur içinde ve kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bu inşa faaliyetine belediyelerimiz bu tür faaliyetlerle biz de demokrasiyle katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.