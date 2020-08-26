Emine Erdoğan’dan, atık malzemelerden yapılan ürünlere büyük ilgi
EMİNE ERDOĞAN, BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ '1071 SULTAN ALPARSLAN AHLAT OTAĞI'NDA, ATIK MALZEMELER İLE YAPILAN ÜRÜNLERE İLGİ GÖSTERDİ.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda, atık malzemeler ile yapılan ürünlere ilgi gösterdi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda el sanatları alanını ziyaret etti. El sanatları alanında meşhur Adilcevaz ceviz ağaçlarından yapılan Adilcevaz Bastonu standını ziyaret eden Erdoğan, bastonlara ve ebru sanatıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan ürünlere ilgi gösterdi. Baston ustası Cumali Birol tarafından atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan ürünleri hayranlıkla inceleyen Emine Erdoğan, en yakın zamanda atölyesini ziyaret etmek istediğini söyledi. Baston ustası Cumali Birol da ziyaretleri anısına Emine Erdoğan’a atık boynuzdan kalemlik, ceviz ağacı kütüğünden ebru işlemeli sehpa ve ebru işlemeli küçük bastonlar hediye etti.
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