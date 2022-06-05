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Bakan Koca: "İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tutuklandı"
Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da dokuma atölyesinin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam’da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.
Genel 05.06.2022, 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam’da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.