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Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam’da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.

Genel 05.06.2022, 00:58
Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam’da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.

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