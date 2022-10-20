Emine Erdoğan, “İklim değişikliğinin elbirliğiyle çözeceğimiz bir sorun olduğunu düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çevre sorunlarının çözümünde medyanın apayrı rolü ve öneminin olduğunu söyleyerek, “İklim değişikliğinin elbirliğiyle çözeceğimiz bir sorun olduğuna sıklıkla vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken istisnasız herkesi iklim değişikliğinin tersine çevirmede bir çözüm merkezi olduğuna ikna etmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenen Çevre Forumu’nun kapanış oturumuna katıldı. Emine Erdoğan, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının çözümlerinde medyanın apayrı bir önemi ve rolü olduğunu söyledi.

“İklim değişikliği konusunun medyada bu kadar az yer alması gerçekten çok üzücü”

Kapanış oturumunda konuşan Emine Erdoğan, “İklim Değişikliği insanlığın ortak tecrübesi ve ortak kaderidir. 7,5 milyar insanı ve tüm canlı yaşamı doğrudan etkileyen hayati bir meseledir. Tüm dünya olarak içine girdiğimiz bu çıkmazı ancak küresel bir dayanışmayla aşabiliriz. Çevre sorunlarının çözümlerinde medyanın apayrı bir önemi ve rolü var. Kitle iletişim araçlarının insanların duygu ve düşünce dünyasındaki etkisi gün geçtikçe daha da artıyor. Hayatımızın her alanı medyanın rehberliği ile şekilleniyor. Bir araştırmaya göre insanlar küresel ısınmanın haberini ayda sadece bir kez oluyor. Aynı araştırma büyük haber kanallarının geçen sene iklim değişikliği konusuna yıl boyunca sadece 142 dakika ayırdığını söylüyor. Geleceğimiz bu konunun anlaşılmasına bağlıyken, medyada bu kadar az yer alması gerçekten çok üzücü. Hayatta önem verdiğimiz konuları karşımıza gelme sıklığına göre belirliyoruz. Bilgimizin olmadığı konular hepimiz için yok hükmünde kalıyor. Bunun yanında iklim değişikliğinin daha çok bilimsel bir çerçevede ele alındığını da görüyoruz. Maalesef bu dil erişebilir olmuyor. Aynı şekilde iklim değişikliği etkilerinin küresel ölçekte haberleştirilmesi insanların konuyla bireysel bir bağ kurmasını engelliyor. İklim değişikliğini sıklıkla kutuplarda eriyen buzullarla ilişkilendirmek insanların meseleyi sahiplenmesinin önüne geçiyor. O yüzden bu konunun yerelleştirilmesi ve yakınlaştırılması ve insanların vicdanlarıyla doğrudan konuşmak için çok önemli.

“İklim değişikliğinin elbirliğiyle çözeceğimiz bir sorun olduğunu düşünüyorum”

“2017 yılında başlattığımız sıfır atık projemizin her aşamasında bu gerçeğe defalarca şahit oldum” diyerek konuşmasını sürdüren Emine Erdoğan, “Projeye başladığı ilk andan itibaren 7’den 70’e herkesle ortak bir dil konuştuk. Medeniyetimizin çevre kültürü kodlarına başvurduk. Ne mutlu ki halkımızda projeye büyük bir özveriyle sahip çıktı. Türkiye’nin sıfır atık başarısı bu yönüyle yurtdışında çok fazla takdir görüyor. Burada bir konuya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dünyada son 20 yılda 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti. İklim değişikliği de gündeme en çok felaketlerle geliyor. Uzmanlar iklim değişikliğinin çocukları ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna hem fikirler. Afetler nedeniyle yoğun stres kaygı gibi baş etmesi zor duygular yaşıyorlar. Büyükler olarak bizlerde afetlere ve afet ihtimallerine bağlı stres bozukluklarından maalesef payımızı alıyoruz. O nedenle konuyu ele alırken, karşısında çaresiz olduğumuz izlenimi veren söylemlerden kaçınmalıyız. Bilakis iklim değişikliğinin elbirliğiyle çözeceğimiz bir sorun olduğuna sıklıkla vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken istisnasız herkesi iklim değişikliğinin tersine çevirmede bir çözüm merkezi olduğuna ikna etmektir. Hayatlarımızı sıfır atık felsefesiyle dönüştürmenin yöntemi gösteren eğitici programla insanlara ulaşmak çözüme büyük bir katkı sunacaktır. Bunun yanında çevre dostu yaşantıların kendi kültürümüzdeki izlerini takip edebilir. Bu değerleri yeniden gün yüzüne çıkarabiliriz. Yani hedefimiz gönülleri kazanmak ve insanlara önemli bir misyonun parçaları olduklarını hissettirmek olmalıdır” diye konuştu.

“2017’de başlattığımız sıfır atık projesi tüm hedeflerini vaktinden önce gerçekleştirmiştir”

2017’de başlatılan sıfır atık projesinin paylaşımı için pek çok ülkeden talep geldiğini belirten Emine Erdoğan, “Türkiye çevre konularında küresel bir aktördür. Bildiğiniz gibi hükümetimiz Paris Anlaşmasını onayladı. Sayın cumhurbaşkanımız 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladı ve yeşil kalkınma devrimini ilan etti. 2017’de başlattığımız sıfır atık projesi tüm hedeflerini vaktinden önce gerçekleştirmiştir. İcraatlerimiz çok önemli uluslararası ödüllere mashar oldu. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, sıfır atık tecrübemizi paylaşmak için pek çok ülkeden talep geldi. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler 77. Kurulu sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle iyi niyet beyanının imzaladık ve tüm ülkelerin imzasına açtık. Kısa bir sürede 24’den fazla firstlady, bakan ve kuruluş temsilcisi imzalarını attılar. Tüm bunlar ülkemiz için iftihar sebebidir, insanlığa büyük bir hizmettir. Dünyaya ortak evimiz nazarıyla bakan ülkemizin bu konudaki başarılarının medyada daha çok yer almasını diliyorum” diye konuştu.

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