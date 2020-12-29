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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Leblebi” ile birlikte uğurladı
Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’ndan sahiplendiği “Leblebi” isimli köpeğiyle birlikte uğurladı.
Genel 29.12.2020, 14:43
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Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’ndan sahiplendiği “Leblebi” isimli köpeğiyle birlikte uğurladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uğurlama anına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Emine Erdoğan fotoğrafları, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” notuyla paylaştı.İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde ziyaret eden Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.
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