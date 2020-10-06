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Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis
HASANAĞA BÖLGESİNDE EMEKLİLER İÇİN YAPILAN TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN, SOSYAL TESİS TALEBİNE SESSİZ KALMAYAN NİLÜFER BELEDİYESİ, YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİNİN YAŞADIĞI BÖLGEYE BİR SOSYAL TESİS İNŞA EDİYOR.
Genel 06.10.2020, 11:25
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Bursa’nın Hasanağa bölgesinde emekliler için yapılan toplu konutlarda yaşayan vatandaşların, sosyal tesis talebine sessiz kalmayan Nilüfer Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı bölgeye bir sosyal tesis inşa ediyor.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, 1200 konutun yapıldığı bölgede bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak ticarî alan ve sosyal donatı alanı ihtiyacını pek çok kez dile getirmişti. Bu ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen Nilüfer Belediyesi, bölgeye 170 metrekare taban alanına sahip bir sosyal tesis inşa etmeye başladı. İçinde berber, terzi, büfe ve çok amaçlı bir salon bulunacak tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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