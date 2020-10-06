banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...

Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis

HASANAĞA BÖLGESİNDE EMEKLİLER İÇİN YAPILAN TOPLU KONUTLARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN, SOSYAL TESİS TALEBİNE SESSİZ KALMAYAN NİLÜFER BELEDİYESİ, YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİNİN YAŞADIĞI BÖLGEYE BİR SOSYAL TESİS İNŞA EDİYOR.

Genel 06.10.2020, 11:25
1
Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis

Bursa’nın Hasanağa bölgesinde emekliler için yapılan toplu konutlarda yaşayan vatandaşların, sosyal tesis talebine sessiz kalmayan Nilüfer Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı bölgeye bir sosyal tesis inşa ediyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, 1200 konutun yapıldığı bölgede bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak ticarî alan ve sosyal donatı alanı ihtiyacını pek çok kez dile getirmişti. Bu ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen Nilüfer Belediyesi, bölgeye 170 metrekare taban alanına sahip bir sosyal tesis inşa etmeye başladı. İçinde berber, terzi, büfe ve çok amaçlı bir salon bulunacak tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2