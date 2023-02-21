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Emekli Orgeneral Şener Eruygur vefat etti
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, hayatını kaybetti.
Genel 21.02.2023, 11:17
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, hayatını kaybetti.
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur(82), vefat etti. Böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eruygur, Selimiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.