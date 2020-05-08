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Emekli maaşı ödemeleri bayram öncesine alındı

19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemeleri erken ödenecek. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.

Emekli maaşı ödemeleri bayram öncesine alındı

19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemeleri erken ödenecek. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.

08 Mayıs 2020 Cuma 16:21
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Emekli maaşı ödemeleri bayram öncesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ ERKENE ALINDI

SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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