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Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü

TÜRK HAVA YOLLARI (THY)'NDAN EMEKLİ OLAN KAPTAN PİLOT METİN PEKOĞLU, KORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELESİNİ KAYBEDEREK YAŞAMINI YİTİRDİ.

Genel 23.10.2020, 13:46
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Emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü

Türk Hava Yolları (THY)’ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, korona virüsü ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Türk Hava Yolları (THY)’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir’in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu’na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu’nun, Çeşme’de toprağa verileceği belirtildi.

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