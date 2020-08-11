banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...

Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu

EMEKLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ, GENÇLER OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANSIN DİYE 76 YAŞINDA KÜTÜPHANE KURDU

Genel 11.08.2020, 09:18
8
Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu

Aydın’ın merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Karacasu ilçesinde yaşayan emekli Eğitim Müfettişi Pedagog Halil İbrahim Kambak, öğrencilerin okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığını görmesi üzerine büyük bir emek ve maddi kaynak ayırarak Nacıpınar Yaylasına kütüphane kurdu. Özverisi ve fedakarlığı ile takdir toplayan Kambak, halka açık bu özel kütüphaneyi çeşitli şehirlerden gönderilen kitaplarla zenginleştirdi.

Gerek öğretmenlik gerek eğitim müfettişi olarak 42 yıl eğitim camiasına hizmet eden Halil İbrahim Kambak, öğrencilere ve gençlere bir şeyler kazandırma, topluma faydalı işler yapma çalışmalarının hayatın her döneminde devam edeceğini gösterdi. Asırlık çınar ağaçlarıyla kaplı yaylanın temiz havasının sonuna kadar hissedildiği Nacıpınar Yaylasına 120 bin lira gibi bir maddi kaynak harcayarak kütüphane kuran Kambak, kütüphanenin yanı sıra ortak bahçe içerisinde çay ocağı ve pide fırınının da yer aldığını dile getirdi. İşletmesinden bir kar beklentisi olmadığını söyleyen Kambak, kütüphanenin yönetiminin tamamen kendisinde olacağını, çay ocağı ve pide fırınını ise bu işleri yapabilecek işletmecilere kiralayacağını dile getirdi.

"Okuyan insan sulanan çiçeğe benzer"

Kısa bir süre içerisinde klasiklerden yeni çıkanlara, tarihi araştırma kitaplarından roman, öykü ve şiire kadar bin 500’e yakın kitabın kütüphanede yerini aldığını ifade eden Halil İbrahim Kambak, “Okuyan insan sulanan çiçeğe benzer. Nasıl ki sulanmayan çiçek solarsa okumayan beyin de öyle solar. Ben eminim ki bir bu kadar daha kitap gelecek. Belki 3 bini geçecek. PTT Kargo’da bekleyen kitaplar var. Yakın arkadaşlarımdan gelecek kitaplar var” dedi.

Kambak, “Burayı gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, aradıkları kitapları bulabilecekleri bir ortam oluşturmak için açtık. Tüm Karacasuluları ve kitapseverleri bekliyoruz” dedi.

Üniversite öğrencilerinin kitap okumadığını görmesi üzerine böyle bir kütüphane kurmaya karar verdiğini söyleyen Kambak, “Bu beni çok üzdü. Ben günde ne kadar yorgun olsam da günde bir saat mutlaka okurum. Burası satılıktı, düşündüm taşındım, satın aldım. Belki Türkiye’de ilktir. Ben burayı kütüphane açmak için yaptım. Burayı ayağa kaldırıp kütüphaneyi açmak için çay ocağını da fırını da tamir etmek zorunda kaldım. Karacasu’daki üniversite öğrencilerinin de olması gereken okuma alışkanlığını kazansın, birbirlerini ikna etsinler, örnek olsunlar, teşvik etsinler bunu istiyorum. Çünkü buradaki öğrencilerle konuştuğumda okumaya ihtiyaçları olduğunu gördüm” dedi.

Yayla manzarasında kitap keyfi

Üniversite öğrencilerinin kütüphaneye ilgilerini arttırmak için çaba sarf edeceğini ifade eden Kambak, “Havası Kahvederesi’nden kat kat iyi. Orada günün belli saatinde acayip bir sıcak oluyor, burada o yok. Kahvederesi’nde kahveye ait bir fırın yok ama burada var. Manzaramız güzel, her an böyle koyu bir gölge var. Burayı kendim çalıştıracak olursam okumaya gelen insanlardan çay parası bile almayacağım. Eğer fırını biri çalıştıracak olursa da ben üniversite öğrencilerinin bu kütüphaneye ilgilerini arttırmak için her türlü çabayı sarf edeceğim” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 04:24
Güneş 06:03
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:16
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25