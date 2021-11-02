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Elon Musk: "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım"

ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley’in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını belirtti. Musk, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım" dedi.

Genel 02.11.2021, 00:20 02.11.2021, 09:06
Elon Musk: "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım"

ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley’in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını belirtti. Musk, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ile birkaç milyarderleri daha açlığı sona erdirmek için "tek seferlik" bir adım atmaya çağırmıştı. Beasley, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar. Bu karmaşık değil" ifadelerini kullanmıştı. Beasley’in açıklamasının ardından Musk’dan, 6 milyar dolar ifadesine yönelik açıklama geldi. Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını kaydetti. Musk, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım. Fakat açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilir" dedi.

"6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracak"

Elon Musk’ın açıklamasının ardından WFP Genel Müdürü Beasley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeyeceğini fakat birçok problemin çözülmesine yardımcı olacağını kaydetti. "6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracak. Korona virüs (Covid-19), savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve mükemmel bir fırtına" ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamasında, konuyu tartışmak için Musk’a görüşme teklif eden Beasley, "Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at" ifadelerini aktardı. Musk’a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir" dedi.

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