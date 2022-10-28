Elon Musk, Twitter’ın 4 üst düzey isminin işine son verdi

Sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, Twitter’ın 4 üst düzey ismini işten çıkardığı belirtildi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamladı. Musk satın alma işleminin ardından yaptığı paylaşımda, “The bird is freed (Kuş artık özgür)” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Twitter profiline “Chief Twit” ibaresini ekledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Musk, Twitter CEO’su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett’i de görevden aldı. Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı.

Satın alma işlemini tamamlayan Musk’ın Twitter’ın CEO’su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtildi.

Satın alma krizi yargıya taşınmıştı

Daha önce Twitter’dan yüzde 9.2 hisse satın alan Musk, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54.20 dolarlık teklif vermişti. Nisan ayının sonlarına doğru iki taraf önerilen fiyat üzerinde anlaşmaya varmıştı. Ancak Musk, Mayıs ayında sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıklamış, 7 Temmuz’da ise satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu. Musk’ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirterek, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk’ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Twitter yönetimi Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için konuyu yargıya taşımıştı. Musk, Ekim ayının başında Twitter’ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek Twitter’a yeniden satın alma teklifinde bulunmuştu. Delaware Mahkemesinden Yargıç Kathaleen McCormick, tarafların satın alma işlemini 28 Ekim’e kadar tamamlaması için davanın durdurulmasına karar vermişti.