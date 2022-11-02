Elon Musk: “Twitter’da onaylı hesaplardan aylık 8 dolar alınacak”

Twitter’ı satın alan ve yönetim kurulunu fesheden ABD’li iş adamı Elon Musk, mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.

Twitter’ın yeni sahibi ve tek yöneticisi Elon Musk yaptığı paylaşımda, “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar-köylüler sistemi tam bir saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar” ifadelerini kullandı.

Uygulanacak fiyatlandırmanın ülkelere göre değişebileceğini belirten Elon Musk, mavi tike sahip onaylı hesapların yanıtlarda ve arama motorunda önceliğe sahip olacağını, yarı oranda reklam göreceğini, uzun video ve ses paylaşabileceklerini aktardı. Yeni değişikliğin içerik üretenler için olumlu olduğunu belirten Musk, “Bu aynı zamanda içerik üreticilerini ödüllendirerek Twitter’a bir gelir akışı sağlayacaktır” dedi.

Açıklamanın ardından kullanıcılardan gelen tepkilere cevap olarak Elon Musk, “Şikayetçiler lütfen şikayet etmeye devam edin, ancak ücret 8 dolar olacak” paylaşımı yaptı.

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi olmuştu.