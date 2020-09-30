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Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak

TESLA VE SPACEX CEO’SU ELON MUSK, KORONA VİRÜS AŞISI OLMAYACAĞINI İFADE ETTİ. -ARŞİV-

Genel 30.09.2020, 16:46
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Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, risk grubunda olmadığını söyleyerek korona virüs aşısı olmayacağını ifade etti.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, risk grubunda olmadığı için yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı piyasaya sunulduğunda aşı olmayacağını açıkladı. “Ben ve çocuklarım Covid-19 riski altında değiliz” ifadelerini kullanan Musk, Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasaklarına uyulmasını teşvik etmek yerine risk altına olanların fırtına geçene kadar karantina altına alınması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zengin 3.insanı arasında olan Elon Musk yaptığı açıklamada muhabirlere, işçilerinden biri ona işe gelmenin ailelerini riske atacağını söylerse onlara sadece "evde kal" diyeceğini belirtti. Musk, ancak kendini işe gelmeyen işçilere ödeme yapmak zorunda hissetmediğini söyledi.

Öte yandan, Bill Gates, Temmuz ayında Elon Musk’ı eleştirmişti. Gates, “Musk aşı geliştirmelerinde pek yer almadı. Harika bir elektrikli araba üretiyor ve geliştirdiği roket de gerçekten başarılı” dedi.

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