Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasından vazgeçti

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter ile ABD’li iş insanı Elon Musk arasındaki sahte hesap krizi giderek derinleşiyor. Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını geri çekti. Musk’ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirtti. Ringler, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk’ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullandı.

Ringler, Musk’ın nisan ayında imzalanan anlaşmanın "birden çok hükmünün ihlal edildiği" gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçtiğini kaydetti. Söz konusu bilgilerin Twitter’ın ticari ve finansal performansı için esas olduğunu vurgulayan Ringler, anlaşmada öngörülen işlemleri tamamlamak için de gerekli olduğunu ifade etti.

Twitter, yargıya başvuracak

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise yönetim kurulunun Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için uğraşacaklarını ve yasal yollara başvuracaklarını ifade ederek, "Delaware Mahkemesi’nde galip geleceğimizden eminiz" dedi.

Delaware’deki söz konusu mahkeme, Twitter da dahil olmak üzere eyalette bulunan birçok şirket arasındaki ticari anlaşmazlıkları ele alıyor. Söz konusu haberin ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 6 düşüş yaşadı.