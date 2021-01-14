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Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Genel 14.01.2021, 11:56
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre 4 Ocak günü Çaycuma Köprüsünün 500 metre aşağısında Filyos Çayında ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, köprünün altında balık tutarken ceset olduğunu fark eden balıkçı durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler elleri ve ayakları bağlı olarak bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için yapılan çalışmaların sonuna gelindi.Elleri ve ayakları bağlı şekilde Filyos Çayına atılan cesedin kimliği tespit edildi. Ölen şahsın Bolu ilinden olduğu ve araştırma süreci devam ettiği için dosya gizliliğinden dolayı kimliği gizli tutuluyor. Öldürülen şahsın yakınları, Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesini alarak Bolu’ ya üzüntü içinde geri döndüler.
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