ELİ ÖPÜLECEK ÇOCUK

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın hazırlayıp sunduğu ve 2014-2016 yılları arasında TRT Avaz kanalında yayınlanan “Ay Yıldızın İzinde” programının Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan çekimlerinde 1884 yılında kurulan Türk Okulu Tefeyyüz ekranlara getirildi. Okul, 130 yılı aşkın bir süreden beri Türk dili ile eğitim veriyor ve 800 öğrencisi bulunuyor. Makedonya’da Evlad-ı Fatihan diye bilinen Türklerin çocukları bu öğrenim görüyor. İşte bunlardan birisi de programın çekimlerinin yapıldığı 2014 yılında 6 yaşında olan Türk kızı Nazlı. Ay Yıldızın İzinde Programının yapımcısı ve sunucusu Bilal Koçak küçük Nazlı ile okulunda bir röportaj yaptı. Nazlı, Türkiye’yi çok sevdiğini söylüyor. Nazlı’nın en büyük hayali doktor olup, hastaları iyileştirmek. Nazlı, İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyor. Ondan bizim için İstiklal Marşımızı okumasını istiyoruz.

İşte eli öpülecek Üsküplü Türk kızı Nazlı’dan İstiklal Marşı… Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde bütün Türk çocuklarına armağan olsun…