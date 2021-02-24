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Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mücadelesi

Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası görülen elektrik arızaları, ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu gideriliyor. Kimi zaman kar kalındığının 2 metreye ulaştığı alanlara yürüyerek ulaşan OEDAŞ ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerinde dahi arızaları çözmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Genel 24.02.2021, 10:57
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Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mücadelesi

Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası görülen elektrik arızaları, ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu gideriliyor. Kimi zaman kar kalındığının 2 metreye ulaştığı alanlara yürüyerek ulaşan OEDAŞ ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerinde dahi arızaları çözmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin bağlı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri, donan elektrik tellerinin üzerinde, sıfırın altındaki düşen sıcaklıklara ve şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Sahada çalışan ekipler, arızaları giderip, insanları enerjiye yeniden kavuşturduklarında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyor.

"Arkadaşlarımız 7-24 özverili bir şekilde çalışıyorlar"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, "Kış şartlarıyla ilgili olarak OEDAŞ kesintisiz enerji hizmeti vermek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarımız 7-24 özverili bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyorlar. Bilecik’in coğrafi olarak bulunduğu yer münasebeti ile meteorolojik olarak verileri çok yakından takip ediyoruz. Kış şartları olmadan önce planlamamızı yapıyor, çalışanlarımızın vardiyalarını düzenliyoruz. Mecburi olmadığı sürece izinlerini erteliyoruz. Aynı zamanda daha güzel günlerde kış bakımı dediğimiz bakımlarımızı yapıyoruz. Hatlarımızda önce tespit yapıyoruz ardından da arıza verebilecek yerlerin bakımlarını yapıp arıza vermelerine engel oluyoruz. Bir de bu zorlu hava şartlarında direk yıkılmaları olabiliyor. Bu nedenle güzel zamanlarda ilgili bölgelere direklerimizi sevk ediyoruz. Gerekli olacak acil malzemelerimizi o bölgelere sevkini sağlayarak hazırlıklı durumda oluyoruz. Bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

"2017 yılından bu yıla kadar OEDAŞ bölgesinin tamamında 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı"

Bilecik OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, kurumlarının yatırımları hakkında bilgi vererek, "Yatırımlarımız, tabi biz teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Bu teknolojik gelişmeleri kendi sistemlerimizle uyarlayarak halkın hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimize eğitimler verip sürekli enerji verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi saha çalışmalarımızın yanında da şebekeye yaptığımız yatırımlarda önemli 2017 yılından bu yıla kadar OEDAŞ bölgesinin tamamında 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Bu yatırımda plansız kesintilerimizi azalttık ve yeni yatırım ve çalışmalarımızla da azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yenilikleri takip ediyoruz"

Yenilikçi bir kurum olduklarını anlatan Bilecik OEDAŞ İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, "Yenilikleri takip ediyoruz. Teknolojik yatırımları da takip ediyoruz ve bunları sistemlerimize uyarlıyoruz. Bununla ilgili olarak bölgemizde 5 tane ilimiz mevcut. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illeri. Buna yönelik olarak Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ana kontrol merkezini kurduk. Ardından 11 bin noktayı izleyebildiğimiz izleme sistemini hayata geçirdik. Bu sayede şebekelerimizin tamamını izleyebiliyoruz ve kritik noktalarda da uzaktan müdahale edebiliyoruz. Bu sayede kesinti süremizi azaltıyoruz. Aynı zamanda çağrı merkezimize yapmış olduğumuz teknolojik sisteminde yaptığımız yatırımla sahayla çağrı merkezindeki ilişkiyi güçlendirdik. Bu sayede süreçlerin kısılmasını sağladık. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda sahada olan ekiplerin koordinasyonlarıyla ilgili yatırımlarımızı yaptık. Bu kapsamda bir vatandaşımız çağrı merkezini aradığı zaman orada bulunan en yakın ve müsait ekibe yönlendiriliyor ve süreçlerin kısalması sağlanıyor. Bunların hepsi kaliteli kesintisiz enerji vermemize, halkımıza sunmamıza yardımcı oluyor" dedi.
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