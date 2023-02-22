Elbistan Kaymakamlığı: "İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur"

Elbistan Kaymakamlığı, sosyal medyada depremde ölenlerin cenazelerinin battaniyelere ve poşetlere sarılarak bekletildiği iddialarına ilişkin, "Gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur" açıklamasını yaptı.

Elbistan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından; Elbistan ilçesinde cenazelerin battaniyelere sarılı olduğu, poşetlerle beklediği yönünde haberler yer almaktadır. Üzücü deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri ile enkaz kaldırma çalışmaları ile yoğunlaştığı bu günlerde gerçeği yansıtmayan bu görüntüler milletimizi son derece üzmüştür. İlçemizde defnedilmeyi bekleyen bir cenazemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Elbistan’a Koordinatör Vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defnedilmeyi bekleyen hiçbir cenazemiz yoktur. Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan’da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” açıklamasında bulundu.