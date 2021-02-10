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Elbistan Belediyesi’nden işçilerine yüzde 75 zam

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediyesi, bünyesindeki 554 işçiye yüzde 75 zam yaptı. Ek toplu sözleşme protokolü, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar arasında imzalandı. Belediye Başkanı Gürbüz, ek protokolle belirlenen 6 bin 336 TL’lik ücretin Türkiye’nin en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

Genel 10.02.2021, 14:04
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Elbistan Belediyesi’nden işçilerine yüzde 75 zam

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediyesi, bünyesindeki 554 işçiye yüzde 75 zam yaptı. Ek toplu sözleşme protokolü, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar arasında imzalandı. Belediye Başkanı Gürbüz, ek protokolle belirlenen 6 bin 336 TL’lik ücretin Türkiye’nin en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

Elbistan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında 554 işçiyi kapsayan toplu sözleşme ek protokolü imzalandı. Belediye hizmet alanında düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, işçilerin maaşlarındaki ciddi artıştan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti. Çınar, “Sendikamızın yürüttüğü toplu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’na gitmişti. Buradan gelen toplu sözleşme, çok iç açıcı durumda değildi. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’le bir araya gelerek işçi kardeşlerimizin durumlarını yeniden değerlendirdik. Değerli belediye başkanımızla birlikte gayret sarf ederek işçi kardeşlerimizin ücretlerinde bir uzlaşı sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, işçi kardeşlerimiz adına fedakarlık yaptı. Eşit işte çalışan arkadaşlarımıza eşit ücret verilmesi ve ücrette ayrımcılık yapılmaması doğrultusunda bu ek protokolü hazırladık. Bu ek protokolü sizler adına imzalamaktan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mesai arkadaşlarına "Kader yoldaşlarım" diye hitap eden Başkan Gürbüz ise, ellerindeki tüm imkanlar doğrultusunda hiçbir şeyi esirgemeden işçilere daha fazla ücret ödeme adına kullandıklarının altını çizdi. "Elimizi değil gövdemizi, belediyenin tamamını bu işin altına koymaya çalıştık" diyen Gürbüz, Türkiye’de en yüksek rakamı açıklayan belediye olduklarını dile getirdi. Gürbüz, “Gelinen nokta itibarıyla burada gururla söylüyorum. Türkiye’nin en yüksek rakamını açıklayacağız. İzmir Bornova 5 bin 860 TL açıklamıştı. Bizimki ise 6 bin 336 TL’lerde olacak inşallah. Bunu yaparken de bir gruplandırmayı göz önünde bulunduracağız. Bürodaki arkadaşlarımızla arazideki arkadaşlarımıza yaptığımız zam aynı değil. Uzman ve usta olan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir değil. Bütün çalışanlarımız farklı riskleri alıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Maaşlarınızı olabildiğince arttırmaya çalıştık. Gecemizi gündüzümüze katacağız, var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonraki süreçlerde imkanlarımız arttığı zaman işçi kardeşlerimize iyileştirmeler yapacağız. Bu şehrin en çok çalışan ve kıymetli kurumu Elbistan Belediyesi’dir. Memleketine aşık insanların çalıştığı yer Elbistan Belediyesi’dir. Halkımıza bunu göstermiş olduk” dedi.

Elbistan için üretmeye ve çalışmaya daha azimle ve kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, “Çalışanlar, idarecilerle beraber kader birliği ve yol arkadaşlığı yaparlar. Hiç kimsenin işine son vermedik. Herkesle sözleşme imzalayacağız. Bütün personelimden hiçbir siyasi saik gözetmeksizin sadece Elbistan için üretmelerini ve çalışmalarını istiyorum. Sizin hiçbirinizin kendinizden ve emeğinizden başka referansı yok. Bizlerin bahane üretme gibi bir şansı yok. Karda kışta, Türkiye’nin en zor şartlarında çalışacağız ve üreteceğiz. Bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Bu sözleşme sizler ve aileleriniz için hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’a çağrıda bulunan Başkan Gürbüz, “Elbette Nurhak Belediyesi de bizim belediyemizdir. Bütçesi imkanları doğrultusunda onlar da iyileştirme yapmışlardır. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyeniz dahil bunu yapamadı. 6 bin 336 TL ciddi bir oran. Yüzde 75’e yakın bir artış. En düşük maaşımızı da ortalamanın çok üstünde tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinin net olarak açıkladığı rakamların üzerinde tuttuk. Biz, son sözü söylememiştik. Burada son noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne örnek olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ek protokol imzalandı. İmza töreninin ardından işçilere sucuk ekmek ikramında bulunuldu.
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