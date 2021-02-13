banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?

Elazığ’ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze namazı

Dün vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın bugün İzzetpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı bakanlar katılacak.

Genel 13.02.2021, 10:06
4
Elazığ’ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze namazı

Dün vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın bugün İzzetpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı bakanlar katılacak.

Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Elazığ’ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak. Naaşı Harput Mezarlığı’na defin edilecek olan Nazırlı’nın cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanının katılması bekleniyor.

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ’ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır’ın Hani ilçesinde İmam-zadeler ’den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ’ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi’nin kızı Hatice Hanım’dır.Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi’ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı’nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi’den Kur’an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ’a getirilir.

Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet’e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur’an-ı Kerim’i öğretmiştir.

Geçen yıl İHA’ya verdiği röportajda, ”Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor” demişti

Elazığ’ın kanaat önderi olan Hafız Nazırlı’yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak’ta geldiği kentte Nazırlı’lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan ondan önce ise Hafız Nazırlı’yı 2019 yılında 4’üncü kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye’de örneği sadece Topkapı Müzesi’nde bulunan ve özel hazırlanan Kur’an-ı Kerim’den hediye etmişti.

O ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, “Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye’de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor” demişti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Erzurumspor 24 25
16. Konyaspor 22 24
17. Kayserispor 23 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16