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Elazığ’da yeni nesil "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan ve yapımı tamamlanan yeni nesil ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi. Tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının ‘112’ acil çağrı numarası çatısı altında toplantısı tek numara sistemi ile aynı zamanda Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verileceği bildirilirken, çağrı ile birlikte konumunun da sisteme düşeceği aktarıldı.

Genel 17.02.2021, 14:55
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Elazığ’da yeni nesil "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi

Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan ve yapımı tamamlanan yeni nesil ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi. Tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının ‘112’ acil çağrı numarası çatısı altında toplantısı tek numara sistemi ile aynı zamanda Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verileceği bildirilirken, çağrı ile birlikte konumunun da sisteme düşeceği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği ’Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir çok ilde olduğu gibi tamamlanan ‘Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi. Ateşehir Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde yer alan çağrı merkezinde yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yazılım kullanıldığı belirtilirken, tüm kurumlar‘112 Acil Çağrı’ numarası çatısı altında toplandı. Türkçe başta hizmet veren merkeze İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça’da eklendi. Çağrı merkezine gelen ilk çağrıyı Vali Erkaya Yırık karşılık verdi. Öte yandan haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

Merkezin hizmete alınmasıyla yapılan programa Vali Erkaya Yırık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Jandarma İl Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AFAD İl Müdür Osman Pıhtılı ile sağlık personeli katıldı.

Elazığ’da güzel bir hizmetin faaliyete girdiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “ Bugün itibariyle Türkiye’mizin öncesinden devam ede gelen kamu hizmetlerinin çağrı sistemlerinin 112 marifetiyle birleştirilmesi çalışmalarının Elazığ’ımızda sonuna geldik. Yaklaşık 3 yıldır süregelen bu çalışmalar bugün itibariyle 52 personelimizin farklı kurumlarından burada istihdam edilmek suretiyle vatandaşlarımıza bu bahsettiğim birimlerin tüm çağrıları hizmete talepleri 112 marifetiyle ilgili kurumlara dağıtılacak. Vatandaşlarımızın kamu hizmetleri tek bir koordinasyon altında etkin bir şekilde, vatandaş memnuniyetini önceleyerek sunulmaya başlayacaktır. Birimlerimizi de bundan sonraki süreçte Elazığ’da tüm ilçe ve köylerde vatandaşlarımızın talepleri gecikmeksizin anında ve zaman kaybı olmaksızın hizmetler ilgili birimlerce sunulmaya çalışılacaktır" dedi.

“Haziran ayın sonunda Türkiye geneli tek numara altında birleştiren sisteme kavuşacak"

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, “Bakanlığımızın 2009 yılında başlamış olduğu 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin tek numara altında toplanmasına ilişkin çalışmanın önemli bir noktasını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah, 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle tüm Türkiye’de acil çağrı hizmetlerini tek numara altında birleştiren bir sisteme kavuşmuş olacağız. Biz bugün de Elazığ’ımızda tüm acil çağrı numaralarını, kamu kurum ve kuruluşlarının acil çağrı numaralarını 112 numarası adı altında birleştirilmesi ilişkin devreye alma işlemi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Çağrı düşer düşmez vatandaşı yeri belirlenecek"

112 Acil Çağrı Merkezi mantalitesi hakkında bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise, “Acil durumlarda önceden birden fazla numarayı bilmek zorundaydık. Vatandaşlarımız artık sadece 112 numarası üzerinden acil çağrı hizmeti almak üzere bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Acil Çağrı Merkezi’ne bağlanmış olacaklar. Vatandaşlarımız bağlanır bağlanmaz, 7 metre sapma ile vatandaşımızın konumu arkadaşların önündeki sisteme düşüyor. Çağrı karşılayıcı personelimiz vatandaşlardan aldığı kısa bilgi aldıktan sonra birden fazla kurumu ilgilendiriyorsa veya tek kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma çağrıyı aktaracak. Vatandaşlar bundan sonra birden fazla numara ezberlemek zorunda değil ve vatandaşımız artık 112’yi bilecek. Çok daha önemlisi, burada yapılan her görüşme kayıt altına alınıyor ve ilerleyen dönemlerde 10 yıllık bu süreç içerisinde bizim veri merkezimiz saptanıyor. Burası yeni nesil dediğimiz acil çağrı merkezlerimizden birisi. Bu çağrı merkezlerinin en önemli özelliği, tüm bu veriler Ankara’ya düşüyor ve Ankara’dan burada acil bir durum veya herhangi bir afet durumu olduğunda bu çağrı merkezini başka bir ilimizden çalıştırmaya devam edebiliriz. Öncelikli olarak engelli vatandaşlarımıza dönük ‘engelli 112’ uygulamamız var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına yükledikleri bir aplikasyon uygulaması sayesinde işaret dili bilen çağrı karşılayıcı personelimizle Ankara’ya bağlanarak acil çağrı hizmeti almaya başlayacaklar. 4 dilde yabancı dil hizmetimiz var. Yurt dışından gelen turist vatandaşlarımıza 4 dilde artık acil çağrı hizmetini, Ankara merkezi üzerinden vermeye başlayacağız. Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti veriyoruz” diye konuştu.
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