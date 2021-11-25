banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede

Elazığ'da yapılan depreme dayanıklı okullarda çocuk sesleri yankılanıyor

Geçen yıl 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılanların yerine devlet ve hayırseverler tarafından inşa ettirilen 12 ve güçlendirme yapılan 27 okulda öğrenciler güvenle eğitim öğretim görüyor.

Genel 25.11.2021, 13:20
Elazığ'da yapılan depreme dayanıklı okullarda çocuk sesleri yankılanıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılanların yerine inşa ettirilen 12 ve güçlendirme yapılan 27 okulda öğrenciler güvenle eğitim öğretimlerini sürdürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 22 okulun yerine kentin farklı mahallelerinde devlet ve hayırseverler tarafından 40 okulun inşası için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla 40 okuldan 12'sinin inşası tamamlandı, 27 okulda ise güçlendirme yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen sene çevrim içi eğitim gören öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan okullarına kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem ve sonrasındaki sarsıntıların etkisiyle ağır hasar gördüğü için yıkılan ve yerine yenisi yapılan okulları teslim almaya başladıklarını söyledi.

Yeni okulların her anlamda donanımlı yapıldığını dile getiren Gürtürk, "Yaklaşık 11 bin öğrencimiz yeni okullarımızda eğitimlerini sürdürüyor. Yeni açılan okullarımız, atölyeleri, kütüphaneleri, konforlu yapısıyla öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu süreçte devletimiz tüm gücüyle varlığını her anlamda hissettirmiştir. Yeni yapılan okullarımızda da çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri ve mutluluğu bizlere huzur ve güven vermekte." ifadelerini kullandı.

"Özel okuldan farkı yok"

Öğrencilerden Melike Begüm Aksoy, depremde okullarının yıkılmasından dolayı üzüldüklerini anlattı.

Yeni okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Aksoy, "Yeni okulumuzu çok seviyoruz. Koridorlarımız büyük, bahçemizde parklar var. Bu okulda derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Hobi odamız var. Etkinliklerimizi orada yapıyoruz. Çok amaçlı salonumuzda tiyatro yapıyoruz. Uzun süre okula gelemediğimiz için okulumuzu çok özledik. Şimdi okulumuzda olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Muhammet Asaf Balcı, okulları yıkıldığı için başka okullarda misafir öğrenci olarak eğitim gördüklerini ifade etti.

Yeni okullarına kavuştuklarını anlatan Balcı, "Okulumuz sağlam olduğu için rahat ve kendimizi güvende hissediyoruz. Okulumuzun her şeyi yeni. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Okulu yapanlardan Allah razı olsun. Çok konforlu, çok güzel bir okul yapmışlar." dedi.

Öykü Bera Tekocak, yeni okul binasını çok beğendiklerini dile getirerek, "Okulumuzun özel okuldan farkı yok. Her şey çok güzel. Bu okulda umarım daha iyi başarılara ulaşırız." diye konuştu.

Alim Duhan Özden ise sınıfların çok güzel olduğunu, dışarda da oyun alanlarının bulunduğunu belirtti.

Bahar Irmak Akdağ da okullarında her türlü imkana sahip olduklarını kaydetti.

Muhabir: Suat Öztürk


#türkiye
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7