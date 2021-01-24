Elazığ’da yapılan deprem konutları drone ile görüntülendi

Elazığ’da geçtiğimiz yıl yaşanan 6.8’lik depremin ardından kentte yapımına başlanan 20 bin konuttan tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen ve inşası süren konutlar drone ile görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yaklaşık 3 bin konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kısa süre içerisinde 5 bin konutun da kurasının çekileceği kentte, geriye kalan 12 bin konutun ise parça parça bu yılın ortasına kadar teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Elazığ’a gelerek teslim edeceği konutlar ve yapımı süren konutlar drone ile görüntülendi.