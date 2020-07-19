Elazığ’da termometreler 47 dereceyi gösterdi
METEOROLOJİ'NİN DÜNDEN İTİBAREN UYARDIĞI SICAK HAVA DALGASI ELAZIĞ'DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. TERMOMETRELERİN 47 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ KENTTE VATANDAŞLAR, GÖLGELİK ALANLARDA SERİNLEMEYE ÇALIŞTI
Meteorolojinin sıcak hava dalgası uyarısının ardından Elazığ’da termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün bildirdiği Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Elazığ’da da etkisini gösterdi. Hissedilir derecede artan sıcaklar vatandaşları etkiledi. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği ilde vatandaşlar gölgelik alanlara sığınarak, soğuk su ile serinlemeye çalıştı.
Havanın hissedilir derece arttığını belirten Reşat Yılmaz, “Bugün hava çok sıcak. Mevsim normallerine göre aşırı bir sıcaklık var. Bunaltıcı bir hava var, halk dışarı çıkamıyor. Termometreler şu an 46 ile 47 dereceyi gösteriyor. Bizler de serin yerlerde oturuyoruz ya da evde oturup dışarı çıkmıyoruz. Salgından dolayı dışarı çıkmıyoruz, çıktığımızda ise en serin yer neresi ise orada oturuyoruz" dedi.
Mert Murat Atilla adlı vatandaş ise, “Dün uyarılar yapıldı. Bugün hava sıcaklığı 47 derece. İnsanlar serinlemek için gölgelik yerlerde oturuyorlar" diye konuştu.
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