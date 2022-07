Elazığ’da kaybolan kedisini sokak sokak arıyor

Elazığ’da yaşayan bir vatandaş, 3 gün önce kaybolan kedisinin bulunması için sokak sokak gezerken, kediyi bulup getirene para ödülü vereceklerini belirtti.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, veteriner hekim olan Kübra Nur Çalı 5 yıldır beslediği ‘Zeze’ isimli Van kedisinin gece evin penceresinden kaçtığını fark etti. Kaçan kediyi aramaya çıkan aile, kedinin fotoğraflarını bastırarak sokak sokak gezip kedinin fotoğrafını elektrik direklerine asarak kediyi bulmaya çalıştı. Kendi çabalarıyla kediyi bulamayan Çalı, çareyi kediyi bulana para ödülü vermekte buldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Çalı, kedisini bulup getirene para ödülü vereceğini aktardı.

27 Haziran gecesinde kedisinin Rüstempaşa Mahallesi’nde kaybolduğunu belirten Kübra Nur Çalı, “Mahallenin her tarafını arayıp bütün esnaflara haber verdik ilanlar çıkartıp direklere yapıştırdık ama bir türlü bulamadık. 3 gündür sürekli arıyoruz. Ben şu an işimin başındayım ama ailem halen kedimizi arıyor. Sosyal medya üzerinden bütün arkadaşlarım ve Elazığ’da bulunan büyük sayfalar paylaşım yaptı ama henüz bir haber alamadık. Kedim 5 yaşında ve doğduğundan itibaren bizimle o bizim ailenin bir bireyiydi hatta annem onu evladı gibi görüp ondan bahsederken benim 4 çocuğum var diyordu. Kedimiz Van kedisi cinsi erkek fakat kısırdı. Şu an hastalığı devam ediyor ben de onun tedavisine devam ediyordum eğer tedavisine devam edemezsem sokakta ölecek. Kediyi satmaya çalışsalar bile satamazlar çünkü hem kısır hem de hastalığı devam ediyor. Kediyi bulup getirene para ödülü vereceğiz. Adı zaten ‘Zeze’ ve ismine duyarlıdır. Fakat çok korkak olduğu için kaçabilir. Kedimizi görenlerin bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz” dedi.