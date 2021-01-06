Elazığ’da deprem konutları tek tek tamamlanıyor

Tamamlanan deprem konutlarını yerinde inceleyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Bir sene olmadan devletimiz insanlarımızın yaralarını sararak yıkılan evlerinin yerine son derece modern, güzel, geniş, depreme dayanıklı, sosyal donatılı konutları TOKİ marifeti ile gerçekleştirdi” dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yüzlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Son olarak Bizmışen’de TOKİ tarafından yapımına başlanan 781 konutun inşası da tamamlandı. Tamamlanan konutları Vali Erkaya Yırık, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, TOKİ Daire Başkanı Osman Direnç, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile kurum müdürleri gezerek incelemelerde bulundu.

"1 ay içinde 5 bin konut daha tamamlanıyor"

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da deprem meydana geldiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD ve TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde konutların yapımına başladılar. Dönem itibari ile depremin hemen sonrası 19 bin 500 konutun planlaması yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada Akçakiraz, Yazıkonak, Aksaray Mahallerimizde konutların inşaatını bitirerek teslimatlarını yaptık. Vatandaşlarımıza da kuralarını çekmek sureti ile hangi konutlarda kalınacağı belli olmuş oldu, teslimlerini gerçekleştirdik. Bugün de Bizmışen’deyiz. Burada 781 konutumuz var. Sayı taleplerden daha fazla. Abdullahpaşa, Hilalkent ve Ataşehir ve diğer mahalleler olmak üzere bunları öncelik vermek suretiyle vatandaşlarımızın 5-8 Ocak itibari ile taleplerini alıyoruz. Bu işlem gerçekleştikten sonra da önümüzdeki hafta içerisinde kuralarını çekeceğiz. 1 ay içerisinde diğer 5 bin konutunda inşaatını bitirerek depremzede vatandaşlara teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bir sene olmadan devletimiz insanlarımızın yaralarını sararak yıkılan evlerinin yerine son derece modern, güzel, geniş, depreme dayanıklı, sosyal donatılı konutları TOKİ marifeti ile gerçekleştirdi” dedi.

"Yapılan çok büyük bir iş"

24 Ocak’ta çok ciddi şekilde sarsıldıklarını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Yıkılan binaların önündeydik. Allah’a hamd olsun bugün yapılan ve bitmiş olan binaların önündeyiz. 3 bine yakın kotumuzu teslim ettik. Kısa zamanda içerisinde yine aynı rakamda konutu çok hızlı bir şekilde teslim edeceğiz. Belki daha fazlasını da yağacağız. Yeni ihalelerde yapacağız. Çünkü 5.3’lük bir deprem daha geçirdik. Yazın ortasında bu yapılmış olan 19 bin 500 konutu inşallah teslim etmiş olacağız. Yapılan iş çok kolay bir iş değil, hakikaten çok büyük bir işti” diye konuştu.

"Ben gurur duyuyorum"

Bir sene geçmeden zor şartlar altında buradaki binaların inşa edilmesine şahit olduklarını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise, "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Merak edenler gelip bu bölgelerdeki tüm konutları ziyaret edip meraklarını giderebilirler. Ben hakikaten gurur duydum. Allah hepimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.