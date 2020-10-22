Elazığ’da çölyak hastası öğrenciler için ’glütensiz’ ürünler üretilmeye başlandı

Elazığ’da öğretmen ve öğrenciler okulda kurulan bölüm ile çölyak hastası öğrenciler başta olmak üzere talep edenler için ’glütensiz’ ürünler üretmeye başladı. Üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün çölyak hastalarının eğitim gördüğü okullardaki kantinlere ulaştırılacağı aktarıldı.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek, İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri, kurdukları atölyede çölyak hastası öğrencilere umut oldu. Okul bazında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk kez glütensiz ürünler üretilerek okul kantinlerinde yer alması planlanıyor. Sadece öğretmen ve açık öğretimden iki öğrencinin yer aldığı atölye rutin olarak dezenfekte edilerek bulaş riski olmadan üretim yapılacağı aktarıldı. Özellikle okul kantinlerinde çölyak hastası öğrenci ve ailelerinin en büyük talepleri olan bu ürünler ile öğrenciler hem istedikleri ihtiyacı olan ürüne ulaşabilecek hem piyasadan daha uygun bir fiyata glütensiz ürün alabilecek.

Öte yandan 8 farklı alanı bünyesinde bulunduran lisede pandemi sürecinde sıvı sabun, dezenfektan ve maske üretiminin devam ettiği, ilk kez yıkanabilir 100 bin adet pamuk maske üretildiği ifade edildi.

"Glütensiz üretime başlandı"

Çölyak hastası öğrenci ve vatandaşlar için önemli bir üretime geçtiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Feyzi Gürtürk, “Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bugün glütensiz ürün üretiyoruz. Geçen yıldan başladığımız bir projeydi, atölyemizde bugün çok şükür üretimimize başladık. Burada yalnızca glütensiz ürünler üretiyoruz. İhtiyacı olan tüm ihtiyaç sahiplerinin glütensiz ürüne ulaşma yönünden okulumuza gelerek burada istedikleri gıda maddesine ulaşabilirler. Bu gerçekten Elazığ’da bir sıkıntıydı ve biz daha sonra bunun üretimini yaptık. Bundan sonra da tüm halkımıza buradan üretimlerimizi pazarlamış olacağız. Özellikle okul kantinlerimizde bu tür maddeleri almaları konusunda istirhamımız olur ki buradan öğrencilerimizin de temini olabilir. Meslek liseleri 2019-2020 yılında pandemi döneminde çok büyük yararlılıklar gösterdi. Özellikle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de sıvı sabun, dezenfektan, yüzey temizleyici üreterek bir fabrika gibi çalışıyoruz. bulunduğumuz okulda Türkiye’de ilk olarak 100 bin adet yıkanabilir maske üretimi yaptı. Bunları da okullarımıza dağıtıyoruz. Günlük olarak burada ortalama 20 bin maske üretiyoruz. Ayrıca glütensiz besin ürettiğimiz için duyurumuz, çölyak hastaları okulumuza gelerek gerekli gıdayı temin edebilirler. Bizler de WhatsApp grubu kuracağız, isteklerini bu gruptan okulumuza iletecekler ve istedikleri gün gelim ürünlerini alıp afiyetle yiyecekler" dedi.

8 alanda üretim yapıldığını dile getiren Okul Müdürü Yasemin Algül ise “Bizler yaptığımız ürünleri belgelendirmek amacıyla ISO 2001 ve 9001 kalite belgelerini aldık. Bugün ayrıca bir mutluluk daha yaşıyoruz. Yiyecek, içecek üretim alanımızda glütensiz ürünler üzerine üretimler yapmaya başladık. Özellikle çölyak hastalığı ile ilgili beslenme sorunu olan bireyler için satışlarımız mevcut olacak” ifadelerini kullandı.

“Asıl hedef çölyak hastası öğrencilere ulaşabilmek”

En büyük hedeflerinin okul kantinlerinde çölyak hastası öğrencilerin istedikleri ürüne ulaşması olduğunu belirten yiyecek, içecek hizmetleri alan şefi Halise Ersen, "Atölye şefimiz Şule Biçen ve Ahmet Paz’la beraber alan bünyesin altında glütensiz ürünler üretim atölyesini hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu projedeki asıl hedefimiz okullarda bulunan çölyak hastası öğrencilerine ulaşabilmek ve onların ihtiyaçlarını istedikleri nitelikte ürünleri onlara ulaştırabilmekti. Alan bazında baktığımızda hem açık öğretim lisesi hem de örgün eğitimde her sınıf bazında 30’un üzerinde öğrencimiz var. Ürünleri üretecek atölyede bizim şuanda açık öğretim lisesi öğrencilerimizden arkadaşlar çalışacak. Çölyak hastası veya öğrencilerimiz istedikleri takdirde istedikleri her ürüne ulaşabilecekler. Ürünlerimiz tamamen bulaş riski olmadan üretilecek. Atölyemiz bağımsız bir atölye. İçeri giriş ve çıkışlarda hijyen kontrolleri yapılıyor. Üretilen ilk ürünlerin başında gelen ve hastaların ulaşmakta sıkıntı yaşadığı ekmek, poğaça, simit ve kurabiyeler tarzında olacak. Bunlara da dışarıdaki fiyatlardan daha uygun fiyatlara ulaşabilme şansı yakalamış olacaklar” diye bilgi verdi.