El emeği göz nuru ürünler festivalde buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, ev bütçesine katkı sağlayan kadınların ürünlerini El Emeği Ürünleri Açık Hava Festivali’nde buluşturdu.

Eyüpsultan Belediyesi, el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştürmek isteyen kadınları El Emeği Ürünleri Açık Hava Festivali’nde bir araya getirdi. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen festivale, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Birbirinden renkli patikler, örme bebekler, ebru, el işlemesi çanta gibi birçok çeşit ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Eyüpsultan’da gerçekleştirilen festivalin girişinde ise, “Maske, mesafe ve hijyen. Üret mücadeleye devam et. Yenilen virüs olacak” yazılı maske şeklindeki pankart dikkat çekti. Festival pazar gününe kadar devam edecek.

“Pandemi döneminde satışlarım etkilendi”

Ev hanımı olduğunu, yaptığı pasta ve çocuk kıyafetleri ile ev bütçesine katkı sağladığını söyleyen Nazlı Atasever ‘’ Aslında evde çalışıyorum. sosyal medyadan satış yapıyorum herkese ulaşıyoruz. Çocuk kıyafetleri ve pasta yapıyorum. Ev bütçesine katkı sağlıyorum. Pandemi döneminde satışlarım etkilendi. Bugün anne, bebek ve mevlüt için kıyafet satışı yapıyorum” dedi.

“Veteriner hekimim, hobi olarak bu işe başladım”

Veteriner hekim olduğunu ve hobi olarak kireçten saksı yapmaya başladığını söyleyen Büşra Onur, “Veteriner hekimim, hobi olarak bu işe başladım daha sonrasında ticarete atıldım. Sosyal medyadan satışlar yapıyorum çok güzel gidiyor. Pandemiden dolayı bitkilere daha çok yöneldik, bende evde saksı ve çiçekler ile uğraşmayı seviyorum. Sonra neden iş hayatına dönüşmesin diye düşündüm. Bir tek dünyamız var onu korumalıyız, ben de saksılarımda dünyayı çizdim. Saksıların özel kalıpları ve özel harçları var, bunları dökerek yapıyorum. Daha sonra harçlar donuyor renkli şekilde boyuyorum. Elimdeki saksıyı 35 TL satıyorum” ifadelerini kullandı.