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El emeği göz nuru işlemeleri satışa sunuluyor
Kazaklardan patiklere, oya işlemelerden oyuncak örgü bebeklere, Yalovalı hanımlar maharetlerini konuşturuyor, El Emeği Göz Nuru Değerlendirme Merkezi satışını gerçekleştiriyor.
Genel 24.12.2020, 11:54
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Kazaklardan patiklere, oya işlemelerden oyuncak örgü bebeklere, Yalovalı hanımlar maharetlerini konuşturuyor, El Emeği Göz Nuru Değerlendirme Merkezi satışını gerçekleştiriyor.
Yalova Belediyesi El Emeği Göz Nuru Değerlendirme Merkezi, 1994 yılından bu yana ev hanımlarının ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla 26 senedir faaliyet gösteren merkezde yüzlerce çeşit ürün beğeniye sunuluyor.
Pandemi süreci öncesinde özelikle Arap turistlerin ilgi odağı olan satış merkezindeki kadınlar ise bu işe gönüllü olarak katkı gösteriyor. Pandemiden etkilenen merkezde satışlarda düşüş yaşandı. Hal böyle olunca, kadınlar evlerine daha az katkı sunar hale geldi.Herkesin beğenisine göre ürünlerinin olduğunu söyleyen merkez gönüllüleri, tüm Yalovalılara davette bulundu.
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