El emeği göz nuru çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç’ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorabı Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Teslim alınan çoraplar Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.