El Bab şehidi kabri başında anıldı

Suriye’nin El Bab kentinde 9 Şubat 2017 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Sedat Atalay, Erzurum’un

Aşkale ilçesi Merdiven köyündeki mezarı başında anıldı.

9 Şubat 2017 tarihinde Rus uçakları tarafından tank personelinin bulunduğu binanın bombalanması sonucu 4 kahraman asker şehit olmuş, 11 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Aşkaleli Uzman Çavuş Sedat Atalay kabri başında anıldı. Aşkale’nin Merdiven köyünde bulunan şehidin kabrindeki anma törenine İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Atalay’ın kabri başında okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Rahmi Sancar dua etti. Dua sonrasında protokol üyeleri şehit ailesine taziyelerini ilettiler.

Anma töreninde şehit Atalay’ın annesi, kız kardeşi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamadı.