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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem
Ekvador’un güneyindeki Balao kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Genel 18.03.2023, 21:35
Ekvador’un güneyindeki Balao kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador’un Balao kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 65,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.