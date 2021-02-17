Eksi 5 derecede ‘zirai don’ nöbeti

Muğla’da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası sonrası sera üreticileri de ürünlerin zirai dondan etkilenmemesi için önlem amacıyla seralarda sabaha kadar nöbet tutarken, sera içindeki sobaya sürekli odun attı.

Gündüz sıcaklığının 4, gece sıcaklığının ise eksi 5 derece ölçüldüğü Muğla’da üreticiler aileleri ile akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakarak ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için canla başla mücadele ediyor.

Örtü altı üreticiliğin yeni başladığı Muğla’nın Ula ilçesinde bir dönüm arazi üzerine kurulan serada marul yetiştiriciliği yapan Jeofizik Mühendisi Murat Ekmekçi, hava sıcaklığının eksi 4-5 dereceye düşmesi sonrası babası ve yakın arkadaşı ile birlikte serasında sabaha kadar nöbet tuttu.

Sera içinde kurduğu sobaya gece boyunca sık sık odun atan Murat Ekmekçi, Jeofizik Mühendisi olmasına rağmen, Ankara’da mesleğini kısa süreli yaptığını, toprak ile olan bağını koparmamak için Ula’ya dönerek tarımla uğraşmaya başladığını açıkladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kısa süreli özel bir şirkette çalıştığını belirten Ekmekçi, toprağa olan özlemini gidermek için mesleğini bırakarak Ula’ya baba ocağına döndü ve bir dönüm arazi üzerine sera kurdu. Kış aylarında örtü altı üreticilik yapan Ekmekçi, “Şu an seramızda marul var. Fakat 2-3 gündür aşırı soğuklar nedeniyle serada nöbet geceleri tutmak zorundayız. Soba yakıyoruz. Çünkü dışarıda eksi 3-4 soğukları kırmak için soba yakmak zorundayız. Seramız yaklaşık bin metrekare. Daha önce domates ve salatalık ekimi yaptık. Mahsulleri topladık ve satışını gerçekleştirdik” dedi.

Muğla’da Endüstri Mühendisi olan Gürhan Barkın, üretici Murat Ekmekçi’’ye soğuk havalarda yalnız bırakmamak için serada gece boyunca nöbet tuttuğunu belirterek, “Muğla’da yaklaşık 2-3 gündür devam eden eksi 3-4 derece soğuklardan dolayı çocukluk arkadaşımız Murat’a yardım ediyoruz. İş çıkışı elimden gelen yardımı sağlıyorum kendisine. Pandemi döneminde üretimin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu biz de gördük. Bu nedenle biz de elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. İşten çıktıktan sonra eve gitmek yerine arkadaşımızın serasına gelip tarıma destek için elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.