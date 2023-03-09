Eksi 40 derecede kilometrelerce yolu kuzey ışıklarını görmek için gidiyorlar

STOCKHOLM (İHA) – Her yıl binlerce turistin dünyanın dört bir yanından İsveç’e gelerek tanıklık etmek istediği kuzey ışıklarını, Türk gezgin çift fotoğrafladı. Eksi 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında kızak köpekleriyle kat edilen 70 kilometrelik yolun sonunda şanslı olan turistler, muhteşem doğa olayına tanıklık ediyor.

Dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olarak adlandırılan "kuzey ışıkları", nadir olarak gözlemlenebilmesiyle merak uyandırıyor. Genelde yeşil renkte oluşan ışıklar; kimi zaman kırımızı, kimi zaman kahverengi tonlarda gözükebiliyor. Gökyüzünün birbirinden renkli ışık danslarına ev sahipliği yaptığı eşsiz doğa olayına tanıklık etmek isteyen turistler, eksi 40 derecede Kiruna ve Abisko arasındaki 70 kilometreyi kızak köpekleriyle kat ediyor. Dondurucu soğuğa rağmen Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı, masalsı doğa olayını fotoğrafladı. Eşsiz anlara şahitlik yapan gezgin çift, soğuğu kadar doğal güzellikleriyle de meşhur bölgede doğa turu yapmayı da ihmal etmedi. Dondurucu soğukta karların arasında gerçekleşen turun ardından soba başında sıcacık bir yemek ise eşsiz hatırlar bırakıyor. Kendine hayran bırakan tabiatıyla bölge, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

"Kuzey ışıklarını görme ihtimaliniz diğer yerlere göre bir tık daha yüksek"

Bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi andıran ışıkları görmek için İsveç’i tercih eden Tansel Açıkalınlı, "Bulunduğumuz Kiruna ve Abisko bölgesinin, sahip olduğu coğrafi özellik sebebiyle yıl boyunca havanın açık olma durumu özellikle kış aylarında daha fazla olduğundan kuzey ışıklarını görme ihtimaliniz diğer yerlere göre bir tık daha yüksek. Bu yüzden de bu bölgeyi tercih ettik. Kuzey ışıklarını kovalarken sizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi hava sıcaklığı. Kimi zaman eksi 30, hatta eksi 40’ları bile bulabiliyor. Türkiye’den getirdiğiniz kıyafetler bunlar için yeterli olmuyor. Ne kadar hazırlıklı gelseniz de olmadığını göreceksiniz. Kaldığınız her yerde veya kalacağınız konaklama yerlerinde mutlaka size bu kıyafetleri sağlıyorlar üşümemeniz için fakat yine çok zorlayıcı oluyor. Hiçbirimizin alışık olmadığı bir sıcaklık" dedi.

"Kuzey ışıklarının peşinden koşabilirsiniz"

Nadir olarak görüntülenen ışıkları gözlemlemenin heyecanını yaşayan Damla Açıkalınlı, "Eğer çok şanslı değilseniz kuzey ışıklarını bulunduğunuz bölgeden çekmesi biraz zor. Çünkü karanlık bir ortamda ışıklar daha güzel gözüküyor. Dolayısıyla bunu sağlamanız için Kiruna ve Abisko yolu arasında gidip gelmeniz gerekiyor. Bunları ya bir tur sağlayabiliyor ya da siz araç kiralayıp kendi imkanlarınızla kuzey ışıklarının peşinden koşabilirsiniz. Yakaladığınızda size unutulmayacak hatırlar bırakacağına eminim. Biraz da konaklama ve yeme içmeden bahsetmek istiyorum. Buraya ulaşım birazcık sıkıntılı ve koşullarda zor olduğu için fiyatlar Türkiye’nin 2, 2,5 katı diyebiliriz. O yüzden rezervasyonlar çok erken tükeniyor, talep fazla otel sayısı az olduğu için. Bu yüzden tatilinizi çok önceden planlamanız gerekebilir" diye konuştu.

"İlk gördüğümde çok mutlu ve heyecanlı hissettim"

Bölgeyi merak ettiğini belirten çiftin kızları Ela Açıkkanlı, "Kuzey ışıklarını ilk gördüğümde çok mutlu ve heyecanlı hissettim. Bir sürü fotoğraf çekinmek ve bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Çok güzel geçti, anneme ve babama teşekkür ederim" şeklinde konuştu.