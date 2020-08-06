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Ekrem İmamoğlu, ressam Erbil’den tablo aldı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE YAZ SEZONUNDA 3’ÜNCÜ KEZ TATİLE GELEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU ÜNLÜ RESSAM DEVRİM ERBİL’İ ZİYARET ETTİ
Genel 06.08.2020, 16:48
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Muğla’nın Bodrum ilçesine yaz sezonunda 3’üncü kez tatile gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü ressam Devrim Erbil’i ziyaret etti. Erbil’den bir tablo alan İmamoğlu, daha sonra Yalıkavak’a geçti.
Yaz sezonu boyunca Bodrum’a sık sık gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Küçükbükü Mahallesi’nde bulunan SEBA İnşaat’ın sahibi Nedim Keçeli’yi ziyaret etmişti. Bugün ise İmamoğlu’nun, ünlü ressam Devrim Erbil’in evini ziyaret ederek bir tablo satın aldığı öğrenildi. Ortakent Mahallesi’nde bulunan ressam Erbil’in evinden çıkışında ise basın mensuplarının görüntü almaması için araç evin kapısının önüne kadar sokuldu.
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