EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem’e teşekkür

Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kursu’na katılarak memur olmaya hak kazanan kursiyerler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kursu’na katılan ve sınavı kazanarak memur olmaya hak kazanan Muhammet Terzi ve Samet Halisdemir, Başkan Turgay Erdem’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl Nilüfer Belediyesi’nin internet sitesinde yayınladığı ilânı görerek EKPSS kursuna kayıt olduklarını, kurs öğretmenlerinin desteği ve düzenli çalışmaları sonunda da sınavda başarılı olduklarını ifade eden Muhammet Terzi ve Samet Halisdemir, Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e kendilerine sunulan ücretsiz kurs imkânı için teşekkür ettiler. Başkan Turgay Erdem ile mutluluğunu paylaşan Muhammet Terzi, “Bizler gibi engellilerin kamuya ve sosyal hayata kazandırılması ailemiz ve yakın çevremiz için de çok önemli. Yakında kesin atama sonuçlarının açıklanmasıyla ben ve arkadaşım İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlayacağız. Hayatlarımızda büyük bir değişim ve gelişim sağlamamıza imkân veren Nilüfer Belediyesi ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İmtihanda gösterdikleri başarı sebebiyle ikiliyi tebrik eden Başkan Turgay Erdem de, “Engelli vatandaşlarımızın iş bulma hususundaki sıkıntılarını biliyoruz. Kamu kurumları ve özel sektörde engelli kadroları bulunmasına rağmen, bu sayıların yeterli olmadığını, hatta maalesef pek çok iş yerinde bu kadroların boş bırakıldığını görüyoruz. Yasaların uygulanması için denetim yapılmalı. Engellilerin topluma sunacağı katkılar çok önemli. Sizlerin iş ve sosyal hayatta var olması için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmakta kararlıyız” dedi.