Ekmekle çirkin oyuna ağır ceza

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gencin dondurmayla pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek ürettiği işletmenin faaliyetleri 30 gün durdurulurken, 18 bin 383 lira da idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Tarsus’ta Kırklarsırtı Mahallesi’nde bir fırında çekildiği anlaşılan çirkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada yer alan söz konusu görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçtiklerini belirten Abalı, “Tarsus’ta Kırklarsırtı Mahallesi’nde faaliyet gösteren fırın işletmesinde sosyal medyada yaptıkları paylaşımdan dolayı İl Müdürlüğü talimatı ile denetleme yapıldı. İşletmenin üretim faaliyeti 30 gün süre durdurularak mühürlendi. İşletmeye üretim hijyeninden 15 bin 203 lira ve kişi hijyeninden 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 18 bin 383 lira idari para cezası uygulanmıştır. Cumhuriyet Savcılığına 8 Şubat Pazartesi günü suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.