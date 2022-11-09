Ekmeği ucuza satan esnafın başına gelmeyen kalmadı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ekmeğin fiyatının 7.5 TL olması gerektiği iddiası ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ekmek yapan fırınların kullanacağı unun devlet tarafından sübvanse edildiği yönündeki açıklamalarının ardından ucuza ekmek satan esnafların uğradığı saldırılar yeniden gündeme geldi.

Eski fırıncı olan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor’’ demiş ve bu sözleri sebebiyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kolivar, daha öncesinde ise ekmeğin fiyatının 7.5 TL olması gerektiği iddiasına bulunmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin "Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, ’Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver’ dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz" açıklaması da devletin fırıncılara verdiği desteği gözler önüne sermişti. Ekmek fiyatında artışı gerektirecek bir sebep olmadığı ortaya çıkarken, ucuza ekmek satan esnafların başına gelenlerse yeniden gündeme taşındı.

Neler yaşanmıştı

2019 yılının mayıs ayında Kahramanmaraş’ta 400 gram Ramazan pidesinin fiyatı, fırıncılar odası tarafından 3 lira olarak belirlenmiş, Kazım Yiğit ise kendi fırınında ve şubelerinde Ramazan pidesini 2.5 liradan satışa çıkartmıştı. Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, iş yerine gittiği esnafa tepki göstermişti. Yiğit ise, “Her şeyde halkı mı kazıklayalım? Halci bir yerden, yumurtacı birden, fırıncı bir yerden, marketçi oradan kazıklasın. Artık bu kadarı yeter yani. Bu ekmek 2.5 liradan da satılsa kurtarır. Ben bu yapılanları kınıyorum” demişti.

“Zararına satış yapmam hayatın olağan akışına ters”

2019 yılının Haziran ayında Bursa’da 400 gram ekmeği 1 liraya satan Kazım Balaban dava edilmişti. Balaban, "Benim zararına satış yapmam hayatın olağan akışına ters. 30 yılda 10 milyon lira zarar etmem gerekir" demişti. 2019 yılının Temmuz ayınca ise Samsun’da ucuz ekmek satışı yapan işletmelere Samsun Fırıncılar Odası tarafından dava açılmıştı.

"Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyerek ateş açılmıştı

2022 yılının Ocak ayında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ucuz ekmek satan fırının şoförü, silahla vurulmuştu. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyerek ateş açılan Zühtü Ateş yaralanmıştı.

2022 yılının Haziran ayında ise Antalya’da bir fırıncı, o dönem 4 lira olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satan başka bir fırıncının işyerine av tüfeğiyle ateş açmıştı. İşyerinde hasar oluşurken, fırın sahibi Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile personeller büyük korku yaşamıştı.

“‘Eşini, seni öldürürüm’ diye hep tehdit etti”

Ucuz ekmek sattığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını belirten Osman Soylu, “Ekmek 3 lira iken 2,5 TL’ye satıyorduk, halkımızın daha çok yanında olalım dedik, 2,25 TL’ye düşürdük. Karşı taraf da fırıncı. ’Belediye fiyatında satamazsın, eşini, seni öldürürüm’ diye hep tehdit etti. Bu tehditlere rağmen halkımızın yanında olduk" demişti.