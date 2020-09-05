Ekiplerinin Koronavirüs mesaisi hızlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara ile ilgili açıklaması sonrası bütün önlem ve tedbirleri arttırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnaf denetlemelerini gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Jandarma Komutanı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci eşlik etti. İlçe esnafını denetleyen heyet, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri belirterek uyarılarda bulundu. Ankara’nın son dönemdeki koronavirüs tablosuna dikkat çeken Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: “İçerisinde bulunduğumuz süreçte sağlığın bizler ve sevdiklerimiz için önemine bir kez daha şahit olduk. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da açıklamış olduğu verilere dayanarak, Ankara’mızda artan vaka sayısının bazı kararlarımızı gözden geçirmemiz gerektirdiğini düşünüyorum.Gölbaşı Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla cami, duraklar, aile sağlık merkezleri, kıraathaneler, berber ve kuaförler gibi vatandaşımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Aldığımız daha pek çok önlem ile sağlık odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Unutmayın ki hayat eve sığar. Ailenizin kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyalım. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayalım, çıktığımızda da maskelerimizi çıkarmayalım.”

7/24 mesai yapıyorlar

Belediye ekiplerinin süreç boyunca büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalıştıklarını ifade eden Ramazan Şimşek “Apartmanlarımızda da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüs çıkan apartmanlarımız üzerinde hassasiyet ile durulurken, vatandaşların temas edebilecekleri yerler de ilaçlanıyor. Yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz 7/24 mesai yapıyor. Buradan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.