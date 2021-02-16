Ekipler yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Balıkesir’de yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kentte 4 gündür devam eden kar yağışı Balıkesir-Susurluk kara yolundaki ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirlerarası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Ekipler, ayrıca sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.