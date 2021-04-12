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Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor

Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği, av koruma kontrol ekipleri yasa dışı avcılığı önlemek için gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimlere bölgeyi iyi bilen Ürünlü Mahalle Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy da destek veriyor.

Genel 12.04.2021, 14:19
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Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor

Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği, av koruma kontrol ekipleri yasa dışı avcılığı önlemek için gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimlere bölgeyi iyi bilen Ürünlü Mahalle Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy da destek veriyor.

Altınbeşik Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma ekipleri ve jandarma ile birlikte güzel çalışmalarının olduğunu anlatan Yamansoy, “Mahalle halkı olarak biz kesinlikle kaçak avcılara geçit vermedik. Av koruma ekipleri ile çalışmalarımız 7/24 sürüyor. Kesinlikle yaban hayatını çoğaltacağız. Çıplak gözle artık yaban keçilerini görmeye başladık” dedi.

Altınbeşik av koruma ekipleri tarafından bu yıl bölgede yaklaşık 18 civarında kaçak avcı yakalandığı ve gerekli cezaların kesildiği bildirildi.
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