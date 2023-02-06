Ekipler İstanbul’dan deprem bölgesine doğru yola çıktı

İstanbul’dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 arama kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesinin yola çıktığı öğrenildi.

10 ili vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’daki AFAD ekipleriyle birlikte ilçe belediyelere bağlı ekipler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye gitmek için hazırlık başlattı. İstanbul Valiliğinden edinilen bilgiye göre de İstanbul’dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 arama kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesinin yola çıktığı öğrenildi.